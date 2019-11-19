EYT’de son durum: EYT çıkacak mı? AKP’den EYT açıklaması…

EYT hakkında son durum emeklilikte yaşa takılanlar tarafından merakla takip ediliyor. Uzun süredir çıkıp çıkmayacağı merak edilen EYT hakkında hükümet cephesinde bir açıklama daha geldi.

ÖMER ÇELİK’TEN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Çelik, “Herhangi bir noktada belli bir kesimi rahatlatmak için aşırı popülist bir uygulamaya gidildiği zaman toplumun tamamına zarar verildiği, aynı zamanda da o kesimdeki kardeşlerimizin çocuklarının geleceğine de zarar verildiği, Türkiye’nin geçmişinde çok yaşanmış bir şey. Şöyle bir şey yapılıyor, sanki biz bu EYT’li denilen kardeşlerimizin söylediklerine duyarsız davranıyoruz, sanki biz onlarla karşı karşıyayız gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. AK Parti bir tarafta, bu şekilde söylenen vatandaşlarımız karşı karşıya gibisinden. Böyle bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI SON SÖZÜ SÖYLEMİŞTİR”

Çelik, “Tabii ki söylediklerini dinliyoruz, tabii ki sorunlarına duyarlıyız ama netice itibariyle bahsedilen tedbirleri almanın, ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır. Ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir. Netice itibariyle bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Şunun kesinlikle bilinmesi gerekir, bugün bazı partilerden açıklama yapılıyor. Onlar Türkiye’yi yönetme sorumluluğu altında değildir. Bu denklemleri görseler, bu elimizdeki tabloyu görseler, aynı yaklaşım içinde olacaklardır” diye konuştu.

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