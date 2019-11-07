Fuat Oktay: 3. havalimanı borç yapılandırmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi’nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İstanbul Havalimanı’nın yap işlet devret modeliyle ihale edildiğini, ihaleyi 5 şirket tarafından oluşturulmuş konsorsiyumun kazandığını ve bunun kamuoyuna açık olduğunu anımsatan Oktay, “Bankalara olan kredilerin geri ödenmesi planlandığı şekliyle yapılmakta olup mevcut borcun yapılandırılması söz konusu değildir.” dedi.

İşletmeci İGA, 3. havalimanının borcunun 5 milyar euroya (32 milyar TL) kadar olan kısmını yapılandırmak için hazırlık yapıyordu. Londra merkezli Dome Group yapılandırma işlemleri için yetkilendirilmişti.

‘TASARRUFLAR YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR’

2019 dönemi küresel rekabetçilik endeksi hesaplamalarına göre, Türkiye’nin 141 ülke arasında 2018’de olduğu gibi 61’inci sıradaki yerini koruduğunu ifade eden Oktay, 2019 yılı raporunda Türkiye’nin özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri adaptasyonu entegrasyonu ve altyapı bileşenlerinde önemli iyileşmeler gösterdiğinin de vurgulandığını, ayrıca yenilik kabiliyetli bileşeninde de önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

Oktay, “Cari açıkta son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde tasarruf yatırım açığı da azalmakta. Bu da bize tasarrufların daha yüksek oranlarda yatırımlara dönüştüğünü göstermektedir.” diye konuştu.

‘TERÖRLE İLGİSİ OLAN TERÖRİSTTİR’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın milletvekillerinin soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, milletvekillerine söz verdi.

SİYASİ İRADE POLEMİĞİ

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Oktay’ın Meclise hesap vermeyen iyi bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sorulara öyle güzel ama yanlış cevaplar verdiniz ki bir atanmış olmanıza rağmen, siyasi iradeniz olmamasına rağmen siyaseti çok iyi yapıyorsunuz” dedi.

Oktay, Kuşoğlu’na yönelik “Siyasi irademiz vardır.” ifadesiyle karşılık verdi.

PAYLAN: 90’LI YILLARIN ZALİMLERİ SAYIN ERDOĞAN’I YAFTALAMIŞTI

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarına ilişkin “90’lı yılların zalimleri tarafından Sayın Erdoğan’a da benzer yaftalar atılmış, hatta hapse girmişti. Ama sonra millet o yaftaları çıkardı. Maalesef bugünün zalimleri benzer yaftaları seçilmişlere atıyorlar.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paylan’ın sözlerine tepki göstererek, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile terör örgütü üyeleri veya terör örgütlerinin aynı karede gösterilmesini reddediyorum” diye konuştu.

Oktay, Paylan’ın söz konusu kişilerin seçilmiş belediye başkanları olduğunu belirtmesi üzerine de “Seçilmiş olmak demek, bu ülkenin vatandaşlarına kurşun sıkmak demek değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Belediye başkanlarının, teröristlerle iş birliği yapamayacağına dikkati çeken Oktay’a, HDP’li milletvekilleri belediye başkanlarına isnat edilen suçların belgelerini sordu. Oktay da HDP’li milletvekillerine “9 aylık Muhammed yeterli mi size?” sorusunu yöneltti.

HDP’li milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

ELVAN: TERÖRLE İLGİSİ VARSA TERÖRİSTTİR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, HDP’li milletvekillerinin eleştirilerine cevaben “Terörle ilgisi varsa teröristtir.” dedi.

Elvan, kendisini “taraflı ve antidemokratik olmakla” suçlayan Paylan’a tepki göstererek, taraflı davranmadığını vurguladı. Lütfi Elvan, “Takdir yüce heyetindir. İyi niyetimizi suistimal etmeyin.” ifadesini kullandı.

Komisyonda, konuşmaların tamamlanmasının ardından, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Teklifi’nin maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Başkan Elvan, ilk iki maddenin okutulmasının ardından toplantıyı kapattı. (AA)