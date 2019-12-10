Açıklama KAP’a yapıldı! Gözde Girişim, Sebat Çakmak’ı sattı

Ana ortakları arasında Yıldız Holding ve Kökler Yatırım Holding olan Gözde Girişim, yüzde 100'üne sahip olduğu Sebat Çakmak'ı Can Uluslararası Yatırım Holding'e satma kararı aldı.

ŞİRKETTEN KAP’A AÇIKLAMA

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09/12/2019 tarih ve 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.’nin (Sebat Çakmak) toplam sermayesinin %100’ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.’ye (Alıcı) ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, Hisse Devir Tarihinde (Kapanış) borç ve nakit düzenlemeleri yapılmak üzere şirket değeri 35 milyon TL olacak şekilde, satış ve devrine; bu devir kapsamında şirketimiz ve alıcı arasında Pay Alım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmasına; Sözleşme’den kaynaklanan tüm taahhüt ve yükümlülüklerin ve sözleşme kapsamındaki tüm şart ve koşulların şirketimizce kabul edilmesine karar verilmiştir.

TOKAİ ÇAKMAKLARI’NIN ÜRETİCİSİYDİ

Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu'ndan izin alınacak. Satışa konu olan Sebat Çakmak, Tokai Çakmakları'nın üreticisiydi.