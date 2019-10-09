Gürer: ‘Elektrik lambayı değil, vatandaşı yakıyor’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizliğin yanı sıra her gün gelen zamlarla vatandaşın “Yandım anam” dediğini belirterek, “Elektrik zamları lambayı değil, vatandaşı yakmaktadır. Esnaf, çiftçi, işçi, emekli, engelli, memur hatta sanayicilerin artan sorunlarına, iktidar, çözüm üretememektedir” dedi.

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“VERİLEN SÖZLER TUTULSUN”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında EYT için bir an önce düzenleme yapılmasını istedi. Gürer “Emeklilikte yaşa takılanların haklı talepleri bir an önce yasayla düzenlenmelidir. 4447 sayılı Kanun’la ellerinden alınan hakları geri verilmelidir. Prim ve gününü dolduranların, emekli olmaları sağlanmalıdır” dedi.

Taşeronda kalanlarında bir an önce kadro haklarının sağlanması gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çırak ve stajyerlerin işe başladıkları gün yaşlılık sigortası başlangıcı sayılmalıdır. Kadınlarımız için, Sosyal Güvenlik Kurumu öncesi süreç, doğum, borçlanma talepleri karşılanmalıdır. Üniversiteli işçilerin statü değişikliği yapılmalıdır. Geçici mevsimlik işçilere kadro verilmelidir. Eğitimde, Sağlıkta, Tarım Bakanlıklarında atama beklentileri olanların beklentileri karşılanmalıdır. Engellilerin talepleri çözüme ulaşmalı, atamaları yapılmalıdır. Öğrenci affı bir an önce çıkarılmalıdır” dedi.

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GÜRER'DEN BAKANA TEPKİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Albayrak'ın EYT açıklamasına da tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitterda yaptığı paylaşımlarda, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” paylaşımına tepki gösteren Gürer, “Cumhurbaşkanı Danışmanı “var” demişti. Tek adam yönetimi dedikse her önüne gelen tek tek açıklama yapsın demedik. AKP'nin tavrı nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar açık ve net AKP'nin kararını bekliyor. Devlet yönetmek ciddiyet ister. İktidar ilgileniyormuş gibi yapmasın, çözüm üretsin. Çözüm var. ABO düzen bulsun. Umutla bekleyen yüzbinlerin yüzüne bu zamlı ve zor yaşamda en azımdan bir tebessüm gelsin” dedi.

Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanımlanan, gün ve prim günü tamam olduğu halde yaşa takılanların ciddi bir haksızlık yaşadığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, “Faize verilen, israfa harcananların yanında, kayıt dışının varlığına rağmen EYT'lileri maliyet görmek, onlardan alınan primi yok göstermek ve haksız suçlamalar üretmek yakışık almamaktadır. EYT hakkını istemektedir ve hakları bir an önce verilmelidir” dedi.