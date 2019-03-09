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Halkalı-Gebze hattı yarın açılmıyor

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım Zeytinburnu'nda yaptığı mitinginde, "Size bir müjdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattımız Gebze'den Halkalı'ya nihayet tamamlandı, 10 Mart'ta itibaren açılıyor" demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ise Halkalı-Gebze YHT hattının haftaya açılacağını söyledi. Hattın 2 hafta içerisinde açılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
17:23 -
Haberler Ekonomi

Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında,” Size bir müjdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattımız Gebze’den Halkalı’ya nihayet tamamlandı, 10 Mart’ta itibaren açılıyor” ifadelerini kullanmıştı.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; ise önceki gün yaptığı açıklamada hattın  gelecek haftadan itibaren hizmet vereceğini söyledi.

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HALKALI- GEBZE HATTI YARIN AÇILMIYOR

Dün açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul hatlarının aktif olduğunu, gelecek hafta itibarıyla Halkalı-Gebze hattının da açılacağını belirtti. Marmaray yetkililerinden sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada hattın 10 Mart’ta yani yarın açılmayacağı bildirildi.

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Son güncelleme: android-time 17:25 09.03.2019
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