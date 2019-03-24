Hayvan ithalatında büyük ülkeleri solladık

Tarım ve hayvancılık konularını sıkça gündeme getiren ve bu konularda araştırmalar yapan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Hayvancılıkta dışa bağımlılık 2014 yılından bu yana 24 kat arttı. Nüfusu 82 milyon olan Türkiye, AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle, nüfusu 1.4 milyar ile Türkiye'nin 17 katı olan Çin'den ve nüfusu 144 milyon ile Türkiye'nin iki katı olan Rusya'dan daha fazla sığır ithal ediyor. Üstelik ithalat, Türkiye için her yıl katlanarak artıyor” dedi. Türkiye'nin sığır ithalatı 2014 yılında 50 bin baş iken bu sayının 2015'te 203 bin, 2016'da 494 bin, 2017'de 896 bin, 2018 yılında 1 milyon 200 bin baş sığıra yükseldiğini belirten Aygun, son 4 yılda sığır ithalatının 24 kat arttığına dikkat çekti. Aygun, bu durumun “hayvancılığın bittiğinin resmi” olduğunu söyledi.

MERALARI İMARA AÇTILAR

Aygun, hayvancılığın geleceği için meraların korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti ve şunları söyledi:

“Ama Sayıştay'ın raporladığı gibi 14 milyon 616 bin 687 hektar mera alanının 107 bin 816 hektar kısmı bina, maden ocağı, turistik tesislerce işgal edilmiştir. Üzücü olan budur.”

Türkiye genelinde işgale konu mera, yaylak ve kışlak alanlarının tespit edilerek gerekli yasal, idari ve hukuki tedbirlerin alınarak bu alanlar üzerindeki tecavüzlerin kaldırılması, kaçak yapıların yıktırılmasının gerekliliğine işaret eden Aygun, “Bunlar sağlanmadan hayvancılığın gelişmesi de mümkün olmayacak” dedi.

ÜRETİM DE DÜŞÜYOR

Aygun, hayvancılıktaki dışa bağımlı tablonun et ve süt üretimini düşürdüğünü de şu örneklerle açıkladı: “Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 140 bin 730 ton olmuş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 azalmıştır. Yoğurt üretimi 89 bin 377 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 azalmış, ayran üretimi ise 53 bin 631 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azalmıştır. Hayvancılıkta girdi maliyetleri yem başta olmak üzere sübvanse edilmeli, hayvancılık teşvikleri devreye sokulmalıdır.”

Patateste birileri zengin ediliyor

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 11 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 20 Nisan 2019 tarihine kadar 200 bin ton patates ithalatı için gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki göstererek, “Aldığımız istihbarata göre depolarda 400 bin ton patates var. 20 Nisan tarihinde de Adana'da ve Ödemiş'te turfanda patates çıkacak. O halde bu ithalat kararı niye alındı? Birilerinin cebini doldurmak için mi üreticimizin ayağına kurşun sıkılıyor” diye sordu. Aygun, patates ithalatı için Mısır, İran ve Kazakistan ile görüşmeler yapıldığını belirterek, bunların hastalıklı çıkması durumunda üretime büyük darbe vurulacağı uyarısında bulundu.