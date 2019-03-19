Hayvancılık Afganlara tarım Suriyelilere emanet

Çalışma Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda ASO üyesi bir sanayici, Kayseri'de bir firmanın portföyünde binlerce Suriyeli olduğunu belirterek, “Firmaya telefon açıyorsunuz 300-500 tane Suriyeli işçi gönderiyor. Biz Ankara'dayız diye bizim suçumuz ne? Suriyeli işçi serbest olsun biz de çalıştıralım” dedi.

Sanayici Sefa Danış ise , “Hiç kimse Suriyeli çalıştırmak istemez. Ama mecburuz. Benim fabrikamda Suriyeli yok. Ama elimden gelse 30 tane birden alırım. İnanın Suriyeliler, Türkiye'den gitsin yiyecek domates, patates bulamayız. Suriyeliler tarımı sırtlamış, Afganlılar da hayvancılığı sırtlamış” dedi.

İŞSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Toplantıda oturumu yöneten TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da Suriyeli işçi istihdamına bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Delibaş, “Onlar işe girdikçe bizim çocuklar işsiz kalıyor” dedi.Toplantıda konuşan iş adamı Selahattin Düzbasan “İş ilanı veriyoruz, niteliksiz üniversite mezunları geliyor. Her taraf avukat, mühendis, işletmeci doldu. Her tarafta İmam Hatip liseleri var. Ne yapacağız bu kadar imamı” dedi.