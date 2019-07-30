İhtiyat akçesi nedir? İhtiyat akçesi bozdurmak veya hazineye aktarmak ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları baş döndürücü bir hızla yeni ekonomik tabirleri öğrenmeye çalışıyor. Bunlardan biri de ihtiyat akçesi. Hükümet Merkez Bankası’nın kötü günler için sakladığı ‘ihtiyat akçesi’ni Hazine’ye aktardı.

İHTİYAT AKÇESİ NEDİR?

Yedek akçe ya da yaygın bilinen adıyla “ihtiyat akçesi” TCMB’nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor.

KARATEPE: PARA BASMAKTAN FARKI YOK

Uzmanlar konu mayıs ayında gündeme geldiğinde ihtiyat akçesi bozdurmak hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

Uzmanlar karara şiddetle karşı çıkarken, ihtiyat akçesi transferini Euronews’a yorumlayan Profesör Yalçın Karatepe, bu hamlenin para basmaktan farkı olmadığını söyledi. Karatepe, “Yılın ilk dört ayında bütçe açığı 90 milyar TL civarında gerçekleşti” diyor.

Karatepe hükümetin daha tedbirli harcama yapacağına ilişkin bir sinyal olmadığını ifade ederken vergi gelirlerinin azaldığını da vurguladı.

Karatepe geçen yıllarda Hazine’nin Merkez Bankası’na ‘kısa vadeli avans’ sistemini kullanarak borçlandığını anlatırken ihtiyat akçesinde ise böyle bir durum olmadığını söyleyerek açıklamasını şöyle noktaladı: Bu düzenleme gerçekleşirse Hazine, Merkez Bankası’na borçlanmadan Merkez Bankası para basmış olacaktır.

EĞİLMEZ: KISA VADELİ AVANS ÇOK DAHA NAMUSLUYDU

1997 yılında kısa bir dönem Hazine Müşteşarlığı görevini yapmış olan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez kararı sert bir şekilde eleştirdi. Eğilmez eskiden uygulanan ‘kısa vadeli avansı’ namuslu bir uygulama olarak değerlendirirken Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:

Reuters’in, TCMB’nin ihtiyat akçelerinin bütçeye devredileceği yolundaki haberi umarım doğru değildir. Bu para basmak demektir. Kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 13, 2019

Eğilmez bir takipçisine verdiği yanıtta ise olası kaynak aktarımını, “Bu kefen parasının harcanması demek” sözüyle açıkladı.

Bu, kefen parasının harcanması demek. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 13, 2019

Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz ise ‘ihtiyat akçesi’ni aktarmaktan daha kötü bir uygulamanın bulunamayacağını ifade etti. Yılmaz Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bir insan akşamdan sabaha düşünse, en yanlış iletişim politikasını nasıl uygulayabilirim dese bundan daha kötüsünü bulamaz. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı zaten yara almıştı, bu durumdan çok daha fazla yara alacak” diye konuştu.

İşte uzman isimlerin kara gün bütçesi olarak bilinen ‘ihtiyat akçesi’nin bozdurulmasıyla ilgili sosyal medyadan yaptıkları açıklamalar:

Eski bir Hazine bürokratıyla konuştum.

TCMB kârından ihtiyat akçesi olarak ayrılan payın, bütçeye aktarılması kararını (Reuters haberi) evdeki gümüş tepsiyi satmaya benzetiyor. — Cigdem Toker (@cigdemtoker) May 13, 2019

Reuters’in, TCMB’nin ihtiyat akçelerinin bütçeye devredileceği yolundaki haberi umarım doğru değildir. Bu para basmak demektir. Kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 13, 2019