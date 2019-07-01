İletişimde yeni dönem

İletişim danışmanlığı hizmeti sunan Marjilal Porter Novelli, Kolektif Amaç iletişim danışmanlığıyla markaların, iletişim stratejilerini, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, sosyal pazarlamalarını, sosyal etkilerini ve marka iletişimlerini yapılandırmalarına destek olacak.

YENİ NESİL İLETİŞİM

Dünyanın marka-tüketici-toplum boyutlarında önemli değişimlerden geçtiğini vurgulayan Marjinal Porter Novelli Ajans Başkanı Asuman Bayrak, şunları söyledi: “Yeni nesillerin dünyasında iletişimin de yeni nesil bir bakış açısıyla ele alınması büyük önem taşıyor. 25’inci yılını geride bırakan bir ajans olarak hem sektöre hem de değişim ihtiyacını tüm boyutlarıyla yaşayan kurumlara bu alanda Porter Novelli’nin 80 yıllık kolektif deneyimini sunmak istedik ve ‘Kolektif Amaç’ iletişim danışmanlığını oluşturduk. Kolektif Amacı, bir kurumun bir yandan büyürken diğer yandan da çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve geri kalan tüm paydaşlarıyla birlikte topluma ve dünyaya olumlu katkılarda bulunmasını sağlayan değerler bütünü olarak tanımlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz dönemde de kurumların iletişim stratejilerini söz konusu kurumların büyüklükleri ve kârlılıkları değil, kurumun kültürüne ve iş yapış şekline yerleşmiş ‘Kolektif Amaç’ yönlendiriyor. Bir kurumun, toplumsal ve gezegen çapındaki ‘duruşunu’ belirten Kolektif Amacı ortaya çıkarma, bu amaçtan şekillenen etki hedefini belirleme ve bu etki hedefine ulaşılması için gerekli yol ve yöntemleri tanımlayan stratejileri geliştirme süreçlerini müşterilerimiz için üstleniyoruz.”