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İngilizlerden vatandaşlarına üçüncü havalimanı tavsiyesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı İstanbul Havalimanı'na ulaşımda yaşanacak olası gecikmelerden dolayı vatandaşlarına alana erken gelmeleri uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr
14:48 -
Haberler Ekonomi
İngilizlerden vatandaşlarına üçüncü havalimanı tavsiyesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi ziyaret edecek İngiliz vatandaşlarını İstanbul Havalimanı hakkında uyardı.

Express’in haberine göre; havalimanının yeni olduğunu bu yüzden düzenin tam olarak oturmadığı vurgulanırken İngiliz vatandaşlarına uçuşlarından önce erkenden havalimanında olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Havalimanına ulaşımda yaşayabileceğiniz gecikmeden dolayı alana uçuş vaktinizden önce erken gelmenizi öneriyoruz böylece kapılar arasında geçişlerde yeterli zamanınız da olacaktır” ifadesi kullanıldı.

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Son güncelleme: android-time 14:58 29.05.2019
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