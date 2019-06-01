İnternet bankacılığı, GSM ve POS’larda erişim sorunu yaşandı

Dün öğleden sonra internet bankacılığı, GSM ve POS cihazı hizmetlerinde sorunlar yaşandı.

Türk Telekom'da GSM hattında, Garanti Bankası'nda internet bankacılığında, Denizbank kartlarında harcama yapmak isteyenlere POS cihazları yanıt vermedi.

POS cihazlarından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlardan ödeme alınamadı. Kimi vatandaşlardan ödeme alınamadı uyarısı verilmesine rağmen hesaplarından para çekildiği öğrenildi.

POS cihazlarının bir bölümünde Kod 91 hatası oluştu. Müşteri hizmetlerinden verilen yanıtta POS cihazlarında ‘iyileştirme yapıldığı' ifade edildi.

Yaşanan sorunların sabah saatleri itibarıyla çözüldüğü ifade ediliyor. Bankacılık yetkililerinden konuyla ilgili açıklama bekleniyor.



Türk Telekom hattı kullanan bir müşterinin dün öğleden sonra telefonu çekmemeye başladı.



Telefon sabah saatlerinde sadece iki çubuk çekiyor.