İşsizlik fonu, işsize gitmiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, işsizlik fonunun kamu bankalarında kullanıldığını açıkladı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a işsizlik fonlarından diğer kamu kurumlarına ne kadar kaynak aktarıldığını sordu. Öztürk önergesinde, Eylül 2018'de Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank'ın 2 gün içerisinde 10 milyar 875 milyon TL tutarında tahvil satarak, sermaye yeterlilik oranlarını iyileştirdiklerine dikkati çekti.

İLGİLİ HABER İşsizlik sorunu bölümü kapattırdı

Öztürk; “Türkiye İş Kurumu İşsizlik Fonu tablolarında ‘Özel Kesim Kuponlu Tahvil' başlığı altında 12 milyar 824 bin 128 TL tutarında ve daha önceki denetim raporlarında görülmeyen bir dipnot yer almıştır” dedi. Albayrak'a işsizlik fonlarından diğer kamu kurumlarına aktarımları sordu.

MİKTAR AÇIKLAMADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, Öztürk'e verdiği cevapta fondan ne kadar aktarım yapıldığını belirtmezken, “Bahsi geçen işlemler 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir” yanıtını verdi.

İLGİLİ HABER CHP Sözcüsü Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Bakan önergedeki ”2018 Eylül ayında, kamu bankalarından 10 milyar 875 milyon lira tutarında tahvil alındığı bilgisi doğrultusunda, kalan 2 milyar dolar tutarındaki para ile ne alınmıştır ?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Albayrak'ın belirttiği Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa'nın “nakit, borç ve risk yönetimi” başlıklı maddesinde, kamu kaynaklarının nasıl değerlendirileceği düzenleniyor.

TÜİK, Haziran ayında işsizliğin yüzde 13’e yükseldiğini açıklamıştı. Haziran ayı verilerine göre geniş anlamda işsizliğin 7 milyon kişiye yaklaştığını duyurmuştu.