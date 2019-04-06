İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak Ankara’ya hareket etti

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu. Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek operasyonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçak, Ankara'ya hareket etti.

İLK YOLCULAR TARİHE GEÇTİ

TK2154 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, 172 yolcusu ve yüzde 96 doluluk oranıyla saat 14.00'te başkente gitmek üzere pistten havalandı. Uçağa binen yolcular ilk uçuşta yer alarak tarihe geçtiklerini kaydetti.



ATATÜRK HAVALİMANI BOŞ KALDI!

Her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı Atatürk Havalimanı’nda taşınmanın büyük ölçüde tamamlanmasının ardından sessizlik yaşanıyor. Daha önce çok sayıda uçak ve aracın yer aldığı apron bugün boş kaldı. Apronun son durumu saat 12.30’da görüntülendi.

İHA