İstanbul’un yerli ‘Martı’sı havalandı

Martı'nın kurucusu Alper Öktem, Martı'yı 2018'de kurduklarını ve yoğun talep gördüklerini kaydederek, “Elektronik scooter'la ABD'de bir iş seyahatinde karşılaştım. Kısa mesafeleri hızla ve kolayca kat edebilmek için son derece etkili bir çözüm olduğunu görünce mikro-mobilite kavramını Türkiye'ye kazandırmaya karar verdik. Martı fikri de böylece doğdu” dedi.

Öktem, önce test amaçlı Anadolu yakasında faaliyete geçen Martı'ların gelen talep üzerine Avrupa yakasında da hizmete girdiğini kaydetti. Öktem, “Öncelikli hedefimiz Martı'yı İstanbul'da daha yaygın hale getirmek. Ardından da Bulgaristan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yayılmayı planlıyoruz.

Şunu gururla söylemeliyim ki, biz bu ülke topraklarından doğan bir startup'ız. Martı'larımızın elektronik aksamı Türkiye'de üretiliyor, üzerinde kullandığımız yazılım tamamen Türk mühendisler tarafından hazırlandı. Elektrikli scooter denince insanların aklına Martı geliyor. Bundan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.