Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan Hamidiye Su A.Ş'den su almayı bırakan kurumları açıkladı.

17:47 -
Haberler Ekonomi
İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş’ye kamu kurumları tarafından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra üstü kapalı bir ambargo uygulanmaya başlanmıştı.

İLGİLİ HABERO belediye de Hamidiye Su ile anlaştıO belediye de Hamidiye Su ile anlaştı

Bazı kamu kurumlarının seçimden sonra Hamidiye Su’yu kullanmayı bırakmasına ilişkin resmi açıklama bugün İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi.

Balyalı’nın verdiği bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bardak su alımını bıraktı, damacana su alımını da sözleşme bitince sonlandıracak.

İLGİLİ HABERYemeksepeti'nden Hamidiye Su'ya destekYemeksepeti'nden Hamidiye Su'ya destek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koza Holding, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, SETA, BDDK, YTÜ Teknopark, AKP Genel Merkezi, TBMM, TGS de Hamidiye Su ile olan anlaşmalarını sonlandırdı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more