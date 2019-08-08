İşte Volkswagen’in Türkiye aşkının nedeni

Volkswagen yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra “Türkiye'ye yatırım eğilimine” girerken, önceki gün cumhurbaşkanlığı kararıyla Volkswagen'e, kimsenin pek bir anlam veremediği özel teşvik geldi.

1600 CC'NİN ALTINDAKİ OTOLARA AYRICALIK



Volkswagen için 7 Ağustos 2019 tarihli kararname ile açılan özel teşvike göre, 100 bin adet kapasiteli yeni bir otomobil fabrikası kuran veya yatırımını en az 100 bin artıran yatırımcılara verilen destekler devam edecek ve bu desteklere daha önce girdiği belirtilen A, B, C segmentli araçların dışında, silindir hacmi 1600 cc'nin altındaki otomobiller de girecek. Ve bunlar gümrük vergisi ödemeden ithal edilebilecek.

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150 BİN ARAÇ GÜMRÜKSÜZ GELECEK

Yeni teşvik kararnamesi, 2012'de Hyundai için getirilmiş olan yasanın genişletilmesi şeklinde oldu. Buna göre getirilecek otomobil sayısı, teşvik belgesinde yer alan toplam otomobil sayısının yüzde 15'ini aşamayacak. Yani yüz bin otomobil üretilmesi halinde en az 150 bin otomobil, ABD'den gümrük vergisi ödemeksizin Türkiye'ye sokulacak. ABD'den Türkiye'ye otomobil ithalatından şu anda yüzde 60 vergi alınıyor. Güney Amerika ülkelerinden yapılan ithalatta da bundan daha az olsa da vergi alınıyor.

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ABD KITASINDAKİ STOKLAR ERİYECEK

Bu teşvikle, Volkswagen sıfır gümrüklü Türkiye'ye araba sokacak ve bunları iç piyasada satacak, bu ülkelerdeki stoklar ise eriyecek. Volkswagen de, Kuzey ve Güney Amerika'daki otomobilleri çöpe atma zorunluluğundan kurtulacak. Böylece milyarlarca dolarını kurtaracak.

Gümrüksüz otomobil getirip Türkiye'de satma işlemi, yatırımın yüzde 20'sinin ödenmesinden başlayacak ve bitene kadar devam edecek. Böylece Volkswagen, ABD'deki ve Güney Amerika'daki stoklarını getirip Türkiye'de eritecek. Çevreyi kirleten ve halen ABD'deki bantlarda üretimi süren araçlar, Türkiye'de yollara çıkacak.

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25 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİLER

Amerika'daki dizel soruşturmaları nedeniyle yaklaşık 25 milyar dolar zarara uğrayan Volkswagen grubuyla ilgili bu ülkede soruşturmalar sürüyor. Şu anda da bazı yöneticiler için ceza davaları gündemde.

ABD piyasasından çekilen ya da banttan çıktıktan sonra satılmayan 102 bin yeni Volkswagen otomobil, Kaliforniya çölünde, Baltimore Limanı'nda, Detroit'teki Silverdome stadyumunda ve Seattle yakınlarındaki bir nükleer santralin yanındaki bir tarlada bulunuyor.

ÇÖLLERDE BEKLEYEN ARAÇLAR GELECEK

Ayrıca, Volkswagen ABD'de sattığı VW ve Audi marka araçlardan 382.000 adetini geri almak zorunda kalmıştı. Şimdi bu araçlarla, halen dizel motorları bitirmek için bantta olan yeni üretim araçların Türkiye'ye gönderilmesinin kapısı açılmış oldu. Yeni teşviklerle VW fabrikayı İzmir'e kurarsa, bu dizellerin birçoğu ile halen banttan çıkmakta olanlar Türkiye'ye gümrüksüz girecek.