Kamuda zorunlu faize tırpan

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Hazinedarlığı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruflarına uygulanan faizleri 5'er puan düşürdü. Kamu bankalarının faiz yükünü hafifleten değişiklikle ayrıca tüm bağış ve yardım paraları da havuza alınırken belediyelere paralarını kamu bankaları yerine İller Bankası'na yatırma imkanı getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait tüm nakit kaynakların kamu bankalarında düşük faizle değerlendirilmesini düzenleyen Kamu Hazinedarlığı Tebliği, yönetmelik olarak yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hazinedarlığı yönetmeliğiyle kamu kurumlarına tasarrufları karşılığında ödenecek faiz tutarlarında 5'er puanlık indirim yapılması dikkat çekti.

KREDİYİ UCUZLATABİLİR

Buna göre paralarını Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a yatırmak zorunda olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına artık bankalarca TL üzerinden açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı en fazla yüzde 55'i ile yüzde 95'ine kadar getiri ödenecek. Daha önce bu oran yüzde 60 ile yüzde 100 aralığında uygulanıyordu. Buna göre tasarruflarını günlük değerlendiren kurumlara, ortalama faizin yüzde 60'ı yerine artık en fazla yüzde 55'i kadar faiz ödenecek.

İHBAR KALKTI

Aynı şekilde haftalıkta bu getiri yüzde 65'ten yüzde 60'a, 8 günlükten 2 aylığa kadar olan vadede yüzde 70'ten yüzde 65'e, 2 ile 3 ay vadede yüzde 75'ten yüzde 70'e, 6 aya kadar yüzde 90'dan yüzde 85'e 9 ay ve üzerinde ise yüzde 100'den yüzde 95'e düşürüldü. 5'er puanlık faiz indirimiyle kamu kurumlarına daha düşük faiz ödeyecek olan kamu bankaları, maliyetleri azalacağı için piyasaya daha düşük faizle kredi verebilecek.

Yapılan değişiklikle, yatırdıkları paralar karşılığında kamu bankalarından daha fazla faiz ya da farklı isimler altında kaynak isteyen, pazarlık yapan kamu kurumlarının Hazineye ihbar edilmesini öngören madde de düzenlemeden çıkarıldı.

BELEDİYELERE AYRICALIK

Yeni yönetmelikle, belediyelerin paralarını kamu bankalarına yatırma zorunluluğu da kalktı. Buna göre, İller Bankası ortağı olan belediyeler ve il özel idareleri mali kaynaklarını ortalama faizin yüzde 55 ile yüzde 95 arısanda getiriyle İller Bankası'nda değerlendirebilecek. Yapılan değişiklik, belediyelerin İller Bankası ile olan kredi ilişkilerindeki engelleri bitirmiş oldu.

Yapılan bir diğer değişiklikle de genel bütçeye tabi kuruluşların yanı sıra tüm kurum ve kuruluşların topladığı yardım paraları da kamu hazinedarlığı sistemi içerisine alındı. Buna göre, belli bir kamusal amaç doğrultusunda toplanan bağış ve yardımlarla fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan veya yönetilen her türlü banka hesaplarında tutulan kaynaklar da Kamu Hazinedarlığı içerisinde değerlendirilecek.