Kazdağları’nda bekleyiş devam ediyor: Ruhsata ne olacak?

Kazdağları’nda altın arayan Doğu Biga Madencilik şirketi, inşaat ruhsatını uzatamadığı için, çalışmalarını askıya aldı. Konu ile ilgili Sözcü’ye değerlendirmede bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Ben bu noktada ruhsatın hiç verilmemesini bekliyorum. Devlet bu konuda umarım haklı olduğumuzu görmüştür. Uzatmayacaktır diye ümit ediyoruz. Olumlu bir gelişme. Mücadele devam edecek” diye konuştu.

“GEÇ ALINMIŞ OLUMLU BİR ADIM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, “Olumlu bir adım. Ama tümüyle iptal edilmesi lazım. Kazdağları’nın birçok yerinde maden ve termik santral projeleri var. Bunlarında tümüyle durması lazım. Kazdağları’nı koruyabilirsek geleceğimizi koruruz. Burası ekoturizm ile ekonomik bir değer. Onun için bu yalnızca bir adım. Büyük bir mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz. Binlerce canlı yaşamı yok edildi. Kimsenin buna hakkı yok. Çok geç bir olumlu adım ama yeterli değil. Ben bunu Sayın Çevre Bakanı’na da ilettim. Çünkü Kazdağları’nın üstü altından daha değerlidir” ifadelerini kullandı.

“BÖLGE İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Su ve Vicdan Nöbeti Komitesi adına Rebiye Ünüvar’da, bölge için mücadele edeceklerinin altını çizerek, “”Bakanlığın yayınlamış olduğu temdit listesinde ve işletme ruhsatları arasında Kirazlı projesini görmemekten büyük bir memnuniyet duyduk. Bakanlığımız umarım en kısa zamanda ruhsatı yenilemediğini açıklar. Bu çok memnuniyet verici gelişmeyi bir an önce yetkili ağızlardan duymayı bekliyoruz. Unutulmamalı ki bölgenin ekonomik değerine paha biçilemez. Biz sonuna kadar bu mücadeleyi yapmaya kararlıyız” dedi.

“SORUMLULAR HALKIN LEHİNE KARAR VERDİ”

Çanakkale Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Türker Savaş’da, sorumluların halk lehine aldıkları karardan memnuniyet duyduğunu anlatarak, “Birincisi bunu mücadele eden, emek veren insanların karşılığı olarak düşünmek istiyorum. İkna oldular, ikna edildiler. Umuyoruz ki ruhsatı yenilemezler. Sorumlular halkın lehine karar vermiş oldular” şeklinde konuştu.

Şirketin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

“Doğu Biga Madencilik tarafından Çanakkale Kirazlı Bölgesi'nde devam eden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin 13 Ekim 2019’da süresi dolan ruhsatlarının yenilenmesine ilişkin süreç uzamıştır. Bu doğrultuda ilk günden bu yana tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eden ve tüm inşaat ve işletme çalışmalarını bu çerçevede ilerleten Doğu Biga Madencilik, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelemiştir.”