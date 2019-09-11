KÖİ’ler 25 yılımızı ipotek altına adlı

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak Kamu Özel İşbirliği Projeleri, Yap İşlet Devret sistemi, Yap-İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) modelli yatırım projeleri hakkında kapsamlı bir rapor hazırladı.

Toprak raporunda, “Sözleşme tutarı 139.8 milyar dolara ulaşan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin fonksiyonları tartışılır hale gelirken, verilen Hazine garantileri nedeniyle Türkiye ekonomisinin en az 25 yıllık geleceği ipotek altına alındı” dedi. Toprak'ın raporunda şu ifadeler yer aldı: “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın (CSBB) yayınladığı Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) modelli yatırım projeleri ile ilgili veriler, 17 yılık AKP hükümetlerinin ülkemizin geleceğini nasıl ağır bir borç yükü ve ipotek altına soktuğunu gözler önüne serdi. CSBB verilerine göre, AKP'nin 2003 yılından başlayarak, ilerleyen yıllarda oluşturulan iktidara yakın müteahhitler havuzu ve sektörde öne çıkan az sayıdaki müteahhitlik şirketine paylaştırılan milyar dolarlık projelerin sayısının ve tutarlarının hızla arttığı görülüyor.”

238 PROJEYİ BULUYOR

2010'da ihale edilen KÖİ projesi sayısının 27 iken, 2013'te projelerin 79'a ulaşarak ulaşarak zirve yaptığını ifade eden Toprak, “17 yılda KÖİ, YİD, Yİ, İHD modelleriyle müteahhitlik şirketlerine verdikleri Hazine garantili-kefaletli işlerin sayısı 238 projeye ulaştı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 63 milyar 644 milyon 641 bin 249 dolar iken, proje türüne göre ödeme taahhütleriyle, bu yatırımların sözleşmelerinin toplam tutarı 139 milyar 764 milyon 16 bin 331 ABD doları olarak CSBB kayıtlarında yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.

Bu projeler için toplamda 140 milyar dolar, proje bedeline kıyasla ise fazladan 76.1 milyar dolar Hazine garantisi verildiğini hatırlatan Toprak, Dolayısıyla bu para tüm toplumun cebinden çıkacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na 5 milyar dolarlık kefalet

Kısa bir süre önce hizmete alınan İstanbul-İzmir Otoyolu için Hazine'nin verdiği garantiler de tartışma yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak İstanbul-İzmir otoyolu için Hazine'nin 4 milyar 956 milyon 312 bin 328 dolarlık dış krediye kefil olduğunu açıkladı. Öztrak, “Bu otoyolda da araç geçiş garantisi var ve araçlar geçsin geçmesin devletin kasasından para çıkacak” diye konuştu.