Kriz kadınları işsiz bıraktı

Türkiye genelinde işsizlik, temmuz, ağustos, eylül aylarını kapsayan ağustos döneminde yüzde 2.9 puanlık artışla geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11.1 düzeyinden yüzde 14'e yükseldi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin yayınladığı işsizlik ve işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye yükseldi. Özellikle kriz dönemlerinde kadın işsizliğinin daha fazla arttığı biliniyor. Hesaplamaya göre, kentlerdeki genç kadın işsizlik oranı son 2 ayda yüzde 40'ı geçti. Kentsel genç kadın işsizliği Ağustos 2018'de yüzde 32.9 iken Ağustos 2019'da yüzde 42.6'ya yükseldi. İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadın sayısı ise geçen yıla göre yüzde 22.8 artışla 2 milyon 42 bin 844'e ulaştı.

957 BİNİ ÜNİVERSİTELİ

TÜİK verilerine göre, tarım, inşaat ve turizm mevsimi olan haziran-temmuz-ağustos aylarında da işsizlik hızını kesmeden arttı. Hem mevsim etkisinden arındırılmış hem de arındırılmamış işsizlik oranlarında tırmanış yaşanırken, en yoğun artış genç ve kadın işsizliğinde gerçekleşti. Ağustos 2018'de yüzde 20.8 olan mevsim etkilerinden arındırılmamış genç işsizliği Ağustos 2019'da yüzde 27.4'e yükseldi. Son 1 yılda genç işsizliği 6.6 puan arttı. Bu oran 2005'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Mevsim etkisinden arındırılmamış kadın işsizliği 2.5 puan artarak 15.1'den yüzde 17.6'ya yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmamış erkek işsizliği ise 3.1 puanlık artışla yüzde 9.2'den yüzde 12.3 düzeyine çıktı. TÜİK verileri incelendiğinde, genç nüfusta tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 32.8 oldu. Bu da şehirlerde yaşayan 15-24 yaş arasındaki 3 gençten 1'inin işsiz olduğunu gösterdi. Genç İşsizler Platformu'nun yaptığı hesaplamaya göre, 15-34 yaş grubunu içine alan geniş yaş tanımlı üniversiteli sayısı 957 binle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

İSTİHDAM AZALIYOR

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 46.3 oldu. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.1 puan artarak yüzde 36.1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise 1.3 puan artarak yüzde 23.4 oldu.

Gerçek işsiz sayısı 7.3 milyon

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) hesaplamalarına göre geniş tanımlı işsizlik yüzde 20.6 olurken, geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 305 bin oldu. Genç işsizliği ve kentsel kadın işsizliği tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilen DİSK-AR raporunda, “Bu dönemde ne eğitimde ne istihdam olanların (NEET) oranında artış görülüyor. NEET kadınların oranı yüzde 38'lere ulaştı. Özellikle kriz dönemlerinde kadın işsizliğinin standart işsizliğe göre daha fazla arttığı biliniyor. Bu dönemde genç işsizliğinin artışının belirleyicisinin kentsel genç kadın işsizliğindeki artış olduğunu söylemek mümkün. Kentsel genç kadın işsizliği son 2 aylık periyotta yüzde 40'ları geçti. Kentsel genç kadın işsizliği Ağustos 2018'de yüzde 32.9 iken Ağustos 2019'da yüzde 42.6'ya yükseldi” denildi.

Ekonomide ‘sürünme hali' devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ağustos ayı işsizlik oranının son 15 yılın en yüksek rakamı olduğunu belirtti. Yaz mevsiminin sunduğu fırsatlara rağmen resmi işsizlik oranının yüzde 14 olduğunu vurgulayan Erdoğdu, “Sabit sermaye oluşumu küçülürken, aynı ay ihracat yüzde 17, yatırım malları ithalatı yüzde 37, hammadde ithalatı ise yüzde 15 azaldı. Sanayi üretim endeksinin de bir önceki döneme göre 21 puan azalması, ekonomide ‘sürünme hali' denilen slumpflasyonun devam ettiğini gösteriyor” dedi. Erdoğdu, son günlerde yaygınlaşan intihar olaylarının temelinde içinde bulunduğumuz ekonomik krizin yattığını belirterek, “Kriz insanları ölümlere sürüklüyor” diye konuştu.