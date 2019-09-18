KYK borçları silinecek mi? CHP’den ‘KYK kredi borçları silinsi’ teklifi

Üniversiteyi bitirdikten iki yıl sonra geri ödemesi yapılması zorunlu olan ancak üniversite mezunlarının ödemekte güçlük çektiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları yeniden TBMM'nin gündemine geldi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, üniversite öğrencilerini mezun olduktan sonra kara kara düşündüren öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklifte, “Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. 4 üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçmektedir” denildi.

Genç işsizlik rakamlarının yüzde 18.6'dan 26.7'ye çıktığını da hatırlatan Şevkin, “Türkiye'de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununa karşı yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildi. Kanun Teklifimiz, iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK borçlarının silinerek, sorunun çözümüne yönelik” diye konuştu.

Teklifin yasalaşması halinde, maddenin kabul edildiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinecek. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yapılan ödemeler ise iade edilmeyecek.

İŞSİZLER ERTELEYEBİLİR

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un sorusunu yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, öğrenim kredisi almış olan gençlerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu olmadığını açıkladı. Sigortalı bir işe giremeyen işsiz gençler, başvuruda bulunarak KYK borçlarını erteleme hakkına sahip.