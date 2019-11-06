Lokmacılar birer birer kapanıyor

İstanbul’da son dönemde her köşe başında görmeye alıştığımız yeni nesil lokmacılar, teker teker kepenkleri indirmeye başladı. Sozcu.com.tr’nin İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası’ndan aldığı bilgilere göre şu an İstanbul’da odaya kayıtlı 1.100 lokmacı bulunuyor. Odadan verilen bilgilere göre geçen yıl bu dönemlerde ise sayının 3 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor. İşi yapanlar bir lokmacı dükkanı açmanın maliyetinin 100 bin TL’ye kadar çıktığını söylüyor. Bir lokma tezgahının maliyeti 25 bin TL’yi buluyor. Dükkanını kapatanlar tezgahlarını 10 bin TL’ye satıyor.

GAZETECİLİK MEZUNU LOKMACI: CAPSLERE KONU OLDUK

Kültürümüzde geleneksel hale gelen lokmanın içine lezzetli bir dolgu ve çeşitli soslar eklenerek servis edilen lokmacıların neden hızla kapandığı sorusunu araştırdık.

Gazetecilik mezunu bir lokmacı, artık capslere konu olduklarını, skeçlerinin bile yapıldığını belirterek, “Piyasa kendini çok hızlı tüketti. Çiğ köfteciye döndük, patır patır açılıp kapanıyoruz. Sektör bir balondu ve patladı” diyor.

BİR KUYRUK FOTOSU YAPALIM BURAYA



İstanbul’un işlek caddelerinde açılan lokmacıların önlerinde biriken kuyruklardan eser kalmadı. Peki, ne oldu da yıllardır modası geçmeyen klasik lokma modernleşmeye başladığı anda vatandaşlar tarafından kabul edilmedi. Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık.

İYİ BİR LOKMACI DÜKKANI AÇMAK YÜZ BİN TL

Öncelikle bir lokmacı dükkanı açmak, iç dekorasyonu ve malzemeleri ile birlikte yaklaşık 100 bin liraya mal ediliyor. Günde ortalama 80-100 kişinin geldiği bir dükkanda, porsiyon başı 15 liradan günde ortalama 1200-1500 Türk lirası kazanç elde ediliyor.

Özellikle gençler arasında oldukça moda olan yeni nesil lokma, orta yaş ve yaşlılar tarafından tercih edilmiyor. Beşiktaş, Kadıköy, Yeşilköy başta olmak üzere pek çok yerde süslü tabelalar ve ışıklandırmalar ile karşımıza çıkıyor. Lokmacılar genel olarak saat 12’de açılıyor ve çoğunda ortalama 6-7 personel çalışıyor. Sade bir lokmanın fiyatı 8 TL’den başlarken bu rakam içindeki karışım ve üzerine dökülen sosa göre 25 TL’ye kadar çıkabiliyor.

‘3 DÜKKANDAN BİRİ KAPANDI’

Konu ile ilgili görüştüğümüz İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası’ndan bir yetkili, geçen yıla göre pasta ve şekerli dükkan sayısında artış yaşandığını belirterek, şu anda İstanbul’da bin 100 adet kayıtlı dükkan olduğunu söyledi. 2019 yılının ilk yarısından itibaren dükkanların sayısında düşüş yaşadığını anlatan yetkili, “3 dükkan açıldıysa 2’si kapandı” dedi.

‘KİMSE LOKMA TEZGAHI SİPARİŞ ETMİYOR’

İstanbul İkitelli’de lokma tezgahı üreten Hasan Bıkmaz isimli üretici haftalardır tek bir sipariş dahi alamadıklarını söyledi. Bıkmaz, “Nisan, mayıs aylarında siparişlere yetişemiyorduk, Esnaf arkadaşlara 1 ay sonrasına randevu veriyorduk. Şimdi kimse lokma tezgahı yaptırmıyor aksine insanlar bu tezgahlarını bir an önce elden çıkarmaya çalışıyor. Bir lokma tezgahı 25 bin TL’den başlıyor. İkinci eli ise 10 binlere kadar düşüyor” ifadelerini kullandı.

1 KİLOMETREDE 7 LOKMACI

Lokmacıların peşpeşe açıldığı Avcılar’ın işlek caddelerinden Reşitpaşa Caddesi’nde 1 kilometrelik alan içerisinde tam 7 adet lokmacı bulunuyor. Lokmacılardan 2 tanesi iflas ederken, 2 tanesi de üzerine devren satılık ilanı astı. Kalan son lokmacılar ise, var olma mücadelesi veriyor.

Avcılar’ın işlek bir noktasında lokmacılık yapan gazetecilik mezunu Ali K., lokmanın modasının geçtiğini belirterek, “Türkiye’de ne moda ise ona saldırma eğilimi var, herkes pastadan en büyük payı almak istiyor. Biz 8 ay önce açıldık. Avcılar’da ilk açılan ve tutunmayı başaran biziz. İflas eden dükkanlar menülerini çok kısır tuttu. Beşiktaş, Kadıköy gibi tutunacaklarını düşündüler. Bizden sonra 6 lokmacı daha açıldı. Bizim tutunmamızın sebebinin, cheesecake, pancake, waffle gibi ekstra ürünleri de satmamız olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“MALZEMEYİ ÇOK BOZDULAR”

Lokmacıların giderek kalitesini düşürdüklerinden dert yanan Ali K., “Malzemeyi çok bozdular, biz çikolatayı Belçika’dan tedarik ediyoruz. Lokmacıların boyutları da giderek küçüldü vatandaşlar bunları fark ediyor ve uzaklaşıyor. Önümüzdeki yaz ayına ben İstanbul’da lokmacıların bir elin parmak sayısını geçmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Ali K., lokmacılığın artık capslere konu olduğunu, skeçlerinin bile yapıldığını belirterek, “Piyasa kendini çok hızlı tüketti. Çiğ köfteciye döndük, patır patır açılıp kapanıyoruz. Sektör bir balondu ve patladı” dedi.

10 KEZ DEVREDEN DÜKKAN DÖNERCİ OLACAK

Avcılar’da bulunan ve daha önce çiğ köfteci, dönerci, dürümcü olarak 10 kez devreden dükkanın işletmecisi şansını bu kez de lokmacıdan yana denemiş. Ancak Mayıs ayında açılan lokmacı 11. kez devrediyor. Görüştüğümüz ve adını vermek istemeyen işletmeci, “Dükkanı devretmek istiyorum, bana 100 bine mal olmuştu ancak içindeki malzemeler ile 65 bine devrediyorum. 25 bini sadece lokma tezgahı sayıyorum. Yeni alıcı dükkanı dönerci olarak kullanacak” dedi.

FRANCHİSİNG OLANLAR İYİ İŞ YAPIYOR

Kapısını çaldığımız lokmacılardan sonuncusu ise Almanya, Irak, Rusya, Katar gibi ülkelerde bayisi bulunan ünlü bir firmanın franchisingi oldu. İşlerinin iyi gittiğini anlatan personel de Mayıs ayında açılış yaptıklarını günden beri müşterileri azalsa da diğer lokmacılara göre iyi iş yaptıklarını söyledi.