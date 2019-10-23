Marmaris, Thomas Cook iflasının yarasını sardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ekim ayı olağan Belediye Meclis Toplantısı’nın bütçe görüşmeleri öncesi, İngiliz seyahat firması Thomas Cook’un iflasıyla yaşanan olumsuzluklar masaya yatırıldı.

İLGİLİ HABER CHP'li Erbay: Turizm sektöründe Thomas Cook mağduriyeti giderilmeli

Başkan Mehmet Oktay, Thomas Cook’un iflasıyla yaşanan olumsuzluğu yurt dışında yapılan görüşmelerle ortadan kaldırdıklarını söyledi. Oktay, “İngiltere’de birçok seyahat firması ile görüştük. Bu seyahat firmalarından TUİ ile görüşmemiz çok olumlu sonuçlandı. Onların bu sene getirdiği turist sayısında gelecek sezon 130 bin kişilik bir artış olacak. Bu çok önemli bir rakam. ‘Bir miktar daha bunun üzerine çıkabilir miyiz?’ diye görüşmelerimiz devam ediyor. Ardından bir başka turizm şirketi EasyJet görüşmelerimiz oldu, olumlu yönde seyrediyor. Bir de bir havacılık şirketi Ryanair ile görüşmek için günübirlik Dublin’e gittik. Bu havayolu şirketinin İngiltere’den Dalaman’a uçuşları yoktu. Görüşmeler neticesinde İngiltere’nin 6 şehrinden doğrudan uçuş için başvurularını yaptılar. Thomas Cook’un iflasının ardından doğan boşlukta, bu havayolu şirketinin bu şekilde sahneye çıkması bizim ilerideki olası kayıplarımızı ciddi oranda absorbe edecektir. Bunun yanı sıra aynı havayolu şirketiyle Viyana, Prag, Vilnius ve Paris’ten de doğrudan Dalaman’a uçuş için görüşmeler yaptık” dedi.

İLGİLİ HABER Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor

‘2020 TAHMİNLERİ ÇOK İYİ’

Bir diğer seyahat firması Jet2Holidays ile Dalaman’da özel bir toplantı yapıldığını da aktaran Oktay, “Hedefimiz her zaman dediğimiz gibi sezonu uzatmak. Ama Thomas Cook’la ilgili olağanüstü bir durum olduğu için elbette bunu da görüştük. Bu görüşmeler neticesinde diyebilirim ki biz Thomas Cook’un açığını kapattık. Görüştüğümüz bu seyahat firması da normal operasyonun üzerine 227 bin daha kapasite ekledi. Seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri yaptığımız bu görüşmeler ile 2020’de bu senenin bile üzerine çıkma ihtimalimiz belirdi. Bu gerçekten hem sektör adına, hem bölgemiz adına pozitif gelişmeler” diye konuştu. DHA