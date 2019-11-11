Meclis’te çevre protestosu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP'li vekillerin Salda Gölü ve Ergene Çayı protestolarına sahne oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından önce harekete geçen CHP'li vekiller, üzerinde “Salda'ya Dokunma” yazan ve pankartlar açtı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da biri Ergene nehrinin kaynağından alınmış temiz su, diğeri de kirlendikten sonraki bölümlerinden alınmış kirli su dolu iki pet şişeyi komisyonda gösterdi, “Kaynağından tertemiz çıkan su fabrikalar yüzünden adeta zehre dönüşüyor. Bu kirli suya bile temiz raporu verildi. Kirli suyu laboratuarda aklayabilirsiniz, ama vicdanlarda aklayamazsınız!” dedi.

Aygun, Türkiye'nin söylenenin aksine su zengini değil su fakiri olduğunu OECD raporlarıyla da bunun kanıtlandığını söyledi. Türkiye'deki göl ve akarsuların çevre duyarlılığı olunmaması yüzünden hızla kirlendiğini ifade eden Aygun, bunun en büyük kanıtının da Ergene Nehri olduğunu söyledi. Bakanlık yetkililerine de seslenen Aygun, elindeki su dolu iki pet şişeyi göstererek şu eleştirilerde bulundu:

“283 kilometre uzunluğu ile Trakya'yı baştanbaşa kat eden ve Ergene Nehri ölmek üzeredir. Ergene'de yıllar önce 22 balık türü vardı, şimdi sadece çamur akmıyor, arsenikten kurşuna kadar her çeşit ağır metal taşıyor. Bu yüzden de kanserden en çok ölümün gerçekleştiği ilk beş il arasında Tekirdağ var. Ergene yakınındaki Kurudere de kirletildi, kimyasal atık nedeniyle mavi ve gri renge büründü, balıklar telef oldu. Bu konuda soru önergesi verdim. İçler acısı yanıt geldi. Balıkları öldüren deredeki atık, standartlara uygunmuş. Bu neyin standardı? ‘'