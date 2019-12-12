Merkez 2019’da 1200 baz puan faiz indirdi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya tartışmalı bir kararla, 6 Temmuz 2019 tarihinde KHK ile görevden alınmış ve yerine yardımcısı Murat Uysal atanmıştı.

Uysal göreve geldiği günden bu yana politika faizini toplam 1200 baz puan indirdi. Daha önce Çetinkaya döneminde faiz oranı yüzde 24 iken bu oran bugün yüzde 12'ye kadar geriledi.

159 GÜNDE 1200 PUAN

Murat Uysal göreve geldiğinde Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyordu. Uysal, 25 Temmuz'da yapılan ilk PPK toplantısında 425 baz puan indirimle faizleri yüzde 24'ten yüzde 19.75'e düşürdü.

12 Eylül'de yüzde 19.75 olan politika faizi 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye, 24 Ekim’de ise 250 baz puan indirimle yüzde 16.50'den yüzde 14'e düşürüldü.

Merkez Bankası bugün açıkladığı karar ile de politika faizini yüzde 14 seviyesinden 200 baz puan daha düşürerek yüzde 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası böylece 2019 yılında toplam 1200 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.