Moody’s’den batık kredi açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredinin tespit edildiğini ve ilgili bankalara 2019 yıl sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğunu bildirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, BDDK’nın 46 milyar TL tutarındaki kredinin takipteki kredilere atılması talimatının Türk bankalarının kârlılığını azaltacağını, bu yüzden de bankalar için negatif olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

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ENFLASYON MERKEZ’İN BEKLENTİSİ ÜZERİNDE KALABİLİR

Moody’s değerlendirmesinde ayrıca Türk ekonomisinin 2019’da daralmasını ve enflasyonun TCMB’nin hedeflerinin üzerinde kalmasını beklediğini belirtti.

BDDK ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektöründen kaynaklanan 46 milyar lira (8.1 milyar dolar) büyüklüğündeki kredinin NPL olarak sınıflandırılmasını ve kredi zarar karşılığı ayrılmasını istedi.

REUTERS

