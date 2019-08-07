Nedim Türkmen: Devlet parayı verecek şirketi kurtaracak

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen devletin yurt içindeki şirketlere ortak olmasının yolunu açan düzenlemeyi sozcu.com.tr okurları için yorumladı.

Türkmen, Hazine’nin BOTAŞ ve offshore gibi enstrümanlarla daha önceden yurt dışındaki şirketlere ortak olduğunu söylerken yurt içindeki şirketler için düzenlemenin yeni olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemenin borçlu ve iflas noktasındaki şirketler için çıkarıldığını söyleyen Türkmen, “Sermaye güçlüğü yaşayan şirketlere devlet ortak olacak” diye konuştu.

Türkmen düzenlemenin zordaki inşaat şirketleri için yapıldığını düşündüğünü söylerken, “Turizm Tanıtma Ajansı’nın da ortak olma yetkisi vardı tepkiler üzerine bu kaldırılmıştı. İnşaat, enerji şirketleri zor durumda ‘bizim elde kalan konutları devlet alsın’ gibi bir anlayışları var. Şirketler zor durumda kredi alamıyorlar, sermaye bulamıyorlar. Devlet parayı verecek ve şirketi kurtaracak” diye konuştu.