Otobüsçülerden ekonomik adım! Uçak bileti satışına başladılar

Otobüs firmaları son yıllarda artan maliyetlerden dolayı zor günler yaşıyor. Kimi konkordato ilan ederken kimi ise iflas ediyor. Şimdi ise sektörde yeni bir iş kolu açıldı. Bazı otobüs firmaları artık internet sitelerinden uçak bileti satışına başladı. Sektör yetkilileri ilerleyen günlerde bu durumun daha da yaygınlaşacağını söylüyor.

YÜZDE 18 KAR

Otobüs firmaların artık para kazanamadığını belirten Büyük İstanbul Otogarı Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Otobüs firmaları artık acentecilik belgesi alarak uçak bileti satmaya başladı. Yapılan satışlardan bilet başına firmalar yüzde 18 ile yüzde 25 oranında para kazanıyor. Yani 500 liralık bilet satıyorsa bunun yüzde 18’i otobüs firmasına kalıyor.” dedi.

TÜRSAB Acentesi olmadan bu işi yapamayacaklarını belirten Önal, “Acentecilik belgesi olmayan bu işi yapamaz. Bazı firmaların bu belgeleri var ancak olmayanlar da bu satışı kaçak yollardan yapıyor. Biz gerekli şikayetleri yaptık. ” dedi. Önal Otogar’da yaşanan sorunlara yetkililerin el atmasını istiyor.

ULAŞIMDA ENTEGRASYON DÖNEMİ

Konuyu ulaşımda entegrasyon dönemi olarak nitelendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, “Firmalar seyahat acentesi belgesi almak kaydıyla artık uçak bileti satmaya başladı. Erken davranan bazı otobüs firmaları pazardaki paylarını artırmak için bu satışlara başladı.” dedi.

AMAÇ; OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARINI DA ARTIRMAK

Bu uygulamanın yanında otobüs bileti satışlarının da artacağını belirten Başkan Yıldırım sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada,”Uçak bileti satışlarını bazı markalar yapıyor evet ancak bunun yanında otobüs bileti satışının da artması hedefleniyor. Örneğin Ankara’dan Edirne’ye gidecek olan vatandaşın otobüs bileti alması şart. Firmanın sitesine girip tüm bilet işlerini halledebiliyor. Vatandaş iki kez uğraşmamış oluyor. Hem firma otobüs biletinden hem de uçak biletinden kazanıyor. ” dedi.

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UYGULAMA NASIL İŞLİYOR?

İsmini vermek istemeyen başka bir sektör yetkilisi ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada sefer ve araç sayılarının ciddi oranda azalmış olmasının firmaları böyle bir uygulamaya yönlendirdiğini söylüyor. Ayrıca yapılan uygulamanın şaşkınlıkla karşıladığını belirtiyor. Peki uygulama nasıl işliyor?

Otobüs bileti satan firmalar acenta işletmeciliği belgesini alıyor. Ancak bu belgeyi almak şartıyla uçak bileti satabilirler. Hali hazırda bu uygulamayı şu an Metro ve Nilüfer Turizm yapıyor. Bu belgeyi aldıktan sonra firmalar otobüs biletlerinin yanında uçak bileti de satabiliyorlar.