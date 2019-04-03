Pazarın ateşi düşmüyor

31 Mart yerel seçim kampanyalarında liderlerin ve adayların en çok konuştuğu konu ekonomi ve pazar fiyatlarıydı. İktidar partisi de pazar fiyatlarını düşürmek için Tanzim Satış Noktaları’nı vatandaşlara sundu. Ancak alınan tüm önlemler fiyatların düşmesine etki etmedi.

Biber, pazarın zam şampiyonu olmaya devam ediyor. Kırmızı biberin fiyatı 20 liradan, sivri biberin kilosu 16 liradan satılıyor. Diğer ürünlerde ise fiyatlar şöyle; Patatesin kilosu 8 TL, domatesin kilosu 10 TL, patlıcan 7 TL, soğanın kilosu 8.5 TL, salatalık ise 6 TL.

Pazardaki fiyatlardan sadece vatandaş değil, pazarcılar da şikayetçi. Halde ürünlerin az olduğunu söyleyen pazarcılarda fazla kar edemediklerini dile getiriyor. Ayrıca pazarcılar tepki çekmemek ve müşterileri kaçırmamak için etiket koymamaya özen gösteriyor. Etiket koyanlar ise 1 kilo fiyatını yazmak yerine 2-3 kilo fiyatını yazıyor.

MART’IN ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBER

Enflasyon 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,71 arttı. Enflasyon beklentisi aylık yüzde 0,74 ve 0.90 arasında değişiyordu. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ise çarliston biber oldu.