Pazarlarda gram dönemi

Sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle satışları düşen pazarcılar, ürünlerini gram üzerinden satıyor. Sebze fiyatlarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle müşterilerini korkutmamak isteyen pazarcılar, müşterilerini tezgaha çekebilmek için ürünlerin etiketlerini gram üzerinden yazıyor.

Semt pazarlarının hemen hemen tamamında tezgahlardaki sebze fiyatları artık kilogram üzerinden değil de 500 gram üzerinden yazılıyor. Semt pazarlarında 500 gram kırmızıbiber ve yeşilbiber 5 lira, 500 gram köy biberi ve dolma biber 6 lira, 500 gram bakla ve patlıcan 5 liradan satılıyor.

ZAM ŞAMPİYONU HALEN SALATA

Semt pazarlarının zam şampiyonu halen salatalık. Yaklaşık 1 aydır 8 lira ile pazarın zam şampiyonu olan salatalık, şampiyonluğu bırakmadı. Salatalıktaki yüksek fiyata tepki gösteren vatandaşlar, “Bu mevsimde zaten salatalarımızda salata kullanmıyoruz. Sadece cacık yaparken lazım oluyor. Bu salatalarla cacık olmaz” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

TANZİMDEN UCUZA SATIYORUZ

Pazarcı esnafı Eskişehir'de sebze ve meyve fiyatlarının diğer illerde kurulan tanzim satış noktalarından çok daha ucuz olmasına rağmen satışların beklenenin altında gerçekleştiğini söyledi. Pazar esnaflarından Kadir Dilek, “Eskişehir'de fiyatlar diğer illere oranla daha ucuz. Buna rağmen beklenen satışlar olmuyor. Tanzim satış noktalarında elmanın kilosu 3 liradan satılıyor. Biz de kilosu 1 lira 50 kuruş ila 2 lira arasında. Mandalina ve portakal da kilosu 3 lira olmasına rağmen ürünlerimiz tezgahta kalıyor” dedi.