Sahte beyanlı çöp vurgunu

Çin'in çöp ithalatını sınırlamasıyla birlikte AB ülkelerinden gelmeye başlayan ithal çöplerin ardından şimdi de çöp vurgunları başladı. Gümrüklerde dönüştürülebilir atık diye beyan edilerek yurda getirilen tonlarca çöp Türkiye'nin çeşitli yerlerine dökülmeye başlandı. Avrupa'nın kirli çöpleri karşılığında ton başına 100 Euro para kazanan ithalatçıların, bu çöpleri vatandaşların arsasına döküp ortadan kaybolduğu bildirildi. Yurtdışından çöp ithalatı yapan bir firmanın İtalya'dan aldığı tonlarca kirli çöpü, ‘plastik atık' diyerek sahte beyanla gümrüklerden geçirdiği, sonra da İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde bir vatandaşın arazisine döküp ortadan kaybolduğu bildirildi.

ARSA KİRALAYIP KAÇTILAR

Firma, vatandaşın deposu ile arazisini para karşılığında çöp için kısa süreliğine kiraladı. Ancak yüksek kira ödeyeceğini belirten firma bir daha çöpü almaya gelmedi. Uzun süre firmanın yolunu bekleyen arsa sahibi, sonunda çöpü başkalarına satıp kira parasını tahsil etmeye çalıştı. Ancak çöpe alıcı çıkmadı. Satıcı bedava vermeye razı olduğu halde arsasındaki tonlarca çöpten bir türlü kurtulamadı.

TON BAŞINA 2.000 EURO

Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman, İzmir'deki çöpün kendilerine de teklif edildiğini ancak ekonomik değeri olmadığı için almadıklarını bildirdi. Bazı firmaların konteyner (yaklaşık 20 ton) başına 2 bin Euro alarak AB ülkelerinin kirli çöpünü Türkiye'ye getirdiklerini belirten Karaman, “2 bin Euro kazanmak uğruna ülkemizi kirletiyorlar, sağlığımızı tehlikeye atıyorlar. Bunun gibi tonlarca çöp her gün limanlarımıza geri dönüşüm malzemesi adı altında getiriliyor. Firma beyanı esas alınıp denetim yeterince yapılmadığı için kirli çöp rahatlıkla ülkeye giriyor. İzmir'deki çöpü inceledik. Ancak o çöpün hiçbir değeri yok. Üstelik çöpün içerisinde tehlikeli atıkların olma ihtimali de var. İzmir halkının sağlığı tehlikede olabilir” dedi.

Binlerce insan işinden oluyor

SATDER Başkanı Recep Karaman, Avrupa'nın kurtulmaya çalıştığı değersiz çöpleri ülkeye getiren firmaların bu çöpleri almaları karşılığında bonus olarak dönüştürülebilir atıkları da bedava ya da çok ucuza satın aldıklarını belirtti. Karaman, bu yüzden sokaklarda atık toplayan binlerce kişinin işsiz kalmaya başladığını da söyledi.