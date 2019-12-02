Seçim öncesi söz veriliyor ama… Kamuda taşeron bitmiyor!

Taşeron işçilere her seçim öncesi verilen kadro sözü, yine etkisiz kaldı. PTT’de 16 bin 430 işçinin halen taşeron olarak çalıştığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda bin 54 taşeron çalışan bulunurken, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde de yaklaşık 15 bin taşeron işçi olduğu belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in bu konudaki önergesini cevapladı ve PTT'de halen 16 bin 430 işçinin taşeron bünyesinde çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

“İKTİDAR SÖZÜNDE DURMADI”

Önerge sahibi Gürer ise,“Kamuda taşeron olarak çalışanların tümüne kadro sözü veren iktidar sözünde durmadı.Taşeronlar güvencesiz, ihbar ve kıdem gibi haklardan mahrumlar. Ücretlerinden kesinti yapılmasına rağmen işsizlik fonundan da yararlanamıyorlar'' dedi.