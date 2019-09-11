Siyah incir üreticisi isyanda

Türkiye’de siyah incirin yüzde 90’nını karşılayan Bursa’da üretici dertli. Geçen yılın Ağustos ayında dalındaki kilo fiyatı 16 TL olan siyah incirin kilosu bu yıl 9 TL’den 5-6 TL’ye kadar düştü. Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Ali Bayram, “Gerekli teşviği devletten alamayan ihracatçılar bu yıl müstahsilden adeta intikam alıyor” dedi.

“DEVLET TEŞVİKİ YOK”

Bayram, ihracatçının devletten gerekli teşviği alamadığını kaydederek, ihracatta bir daralmanın olduğunu belirtti. Ürünü gerekli zamanda çıkartılmadığını da ifade eden Başkan Bayram “Buzhanelerde ürün birikiyor. 6’TL’ye aldığı inciri 1’TL’ye reçel fabrikasına satmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Bayram, “İncirde ummadığımız bir fiyatla karşılaştık. Dünyanın en kaliteli inciri Türkiye’de yetişiyor. Bizden sonra incir Peru’da başlıyor. Bizim reçel olarak ayırdığımız incirler orada en kaliteli incir fakat dünya piyasasında onlar yer buluyor. Bizim kaliteli incirlerimiz maalesef devlet tarafından gerekli desteği alamadığından sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa da markette 1,5 Euro’dan satılan incirden parayı bizim şirketlerin kazandığını zannetmiyorum. Yurt dışında bulunan firmalar kazanıyor parayı” ifadelerini kullandı.

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Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, “İncirdeki fiyat düşüşünün sebeplerini ihracatçılar biliyor. 10-12 TL’ye almaya başladılar 3 TL’ye kadar düşürdüler. Bugün de 5-6 TL. Bunun bir standarda oturtulması gerek. Öte yandan girdi fiyatları önemli. Çiftçi mazot, gübre fiyatlarında desteklenmesi gerek” dedi.

“DEVLET, İNCİRDE TABAN FİYAT UYGULASIN”

Siyah incir üreticisi Ersel Satılmış ise, üründen para kazanamadıklarını belirterek, “Günlük 100 TL’ye işçi çalıştırıyoruz. Bir işçinin topladığı incir 50 kilogramı geçmez. Hesabı kafa kafaya vurduğunuz zaman işçi ve üretici yarı yarıya kazanıyor. Öte yandan ürünümüzü alan şirketlerin alım politikası bu yıl değişti. ‘Avrupa’da satış olmuyor. Tırları çıkaramadık” diyerek müstahsilin ürününü ucuza kapamaya çalışıyorlar. Biz ihracatçının bu söylemlerine inanmıyoruz. Malımızı ucuza kapatmak için yapıyorlar. Devletin nasıl ki, fındıkta ve çayda taban fiyatı politikası var. İncirde da aynısı uygulansın” ifadelerini kullandı.