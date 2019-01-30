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Son Dakika… Benzine 8 kuruş zam beklentisi

Dün gece petrol ürünü fiyatlarının bir anda artması nedeniyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam beklentisi oluştu. Dün ise benzin fiyatına 17 kuruş indirim gelmişti.

Sozcu.com.tr
09:00 -
Haberler Ekonomi
Son Dakika… Benzine 8 kuruş zam beklentisi

Dün gece akaryakıt fiyatlarının  bir anda yükselmesi sonucu bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgilere göre olası motorin indiriminin de bu nedenle geri çekildiği belirtildi.

Buna göre İstanbul’da benzinin fiyatı 6.03 TL’den 6.11 TL’ye, Ankara’da benzinin litre fiyatı 6.09’dan 6.17 TL’ye, İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 6.06 TL’den 6.14 TL’ye çıkmış olacak.

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Son güncelleme: android-time 09:42 30.01.2019
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