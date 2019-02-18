Son dakika… Benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 27 Krş/Lt

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — Epgis (@trepgis) 18 Şubat 2019

Yapılan bu zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından, Ankara’da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir’de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat’ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

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EPGİS EŞEL MOBİL ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dün yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının dünyada artış trendine girdiğini belirterek, “Bunun sonucunda Türkiye’de akaryakıtta oluşan zam ihtiyacının ÖTV’den karşılanması enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacaktır. Pazartesiden itibaren benzinde oluşan 27-30 kuruş, motorinde ise 10 kuruşluk zamların önüne geçmek için eşel mobil sisteminin bir an önce tekrar devreye alınması gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

BRENT PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Cuma günü 64,73 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,18 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,57 dolardan açıldı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim miktarlarında kesintiye gitmesi, piyasadaki arz fazlasını azaltarak fiyatları yükseltti.

Uzmanlar, ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların da fiyatlardaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor. Brent petrolde, teknik olarak 66,59 ila 66,86 dolar aralığının direnç, 66,05 ila 66,32 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.