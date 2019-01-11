Son dakika: Cari açık belli oldu

12 aylık cari açık 33 milyar 932 milyon dolar oldu. Kasım'da cari denge 986 milyon dolar fazla verdi.

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre; Bir önceki yılın Kasım ayında 4.482 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 986 milyon dolar fazla verdi.

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Kasım ayında 898 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 4.5 milyar dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Kasım ayında 4.781 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 523 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 386 milyon dolar artarak 1.475 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.