Son dakika… Cari açık belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Haziran dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 823 milyon dolar azalarak 2 milyar 601 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 754 milyon dolar artarak 3.166 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1 milyar 693 milyon dolar artarak 2 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SEYAHAT GELİRLERİ 646 MİLYON DOLAR ARTTI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 646 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 527 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 1 milyar 64 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 33 milyon dolar artarak 78 milyon dolara yükseldi.