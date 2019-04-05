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Son dakika haberi… Kredi kartında yeni oranlar belli oldu

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Merkez 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere aylık azami faiz oranını 2.15; aylık azami gecikme faiz oranını ise 2.65 olarak açıkladı.

18:15 -
Haberler Ekonomi
Son dakika haberi… Kredi kartında yeni oranlar belli oldu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, “1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.” denilirken, tüketicilere de şu uyarı yapıldı;

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“Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.”

 

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Son güncelleme: android-time 18:33 05.04.2019
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