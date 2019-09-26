Son dakika: Üç kamu bankasından araç kredisi paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.

1 Ekim’de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar sürecek. Kampanya sıfır kilometre otomobiller için geçerli olacak.

3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.

İŞTE MARKALAR

Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Açıklamada, “Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.” denildi.

Anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi.

MEVCUT HALDE EN UYGUN KREDİ HANGİSİYDİ?

Hali hazırda taşıt kredisi faizleri yüzde 1.13 ile yüzde 2.72 arasında değişiyor. Taşıt kredisinin en düşük olduğu kamu bankasındaki faiz oranı yüzde 1.13. Bu bankadan 36 ay vade ile 75 bin TL kredi çekildiğinde ayda 2.647 TL taksit ödeniyor ve 75 bin TL için toplamda 95 bin 677 TL geri ödeme yapılıyor. Şimdi ise faizler yüzde 0.49-yüzde 0.69 bandına çekildi.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN KREDİ ALINABİLİR?

Fiat Egea 73 bin 900 TL

Hyundai i10 74 bin 720 TL

Hyundai i20 85 bin 400 TL

Renault Clio 92 bin 900 TL

Renault Megane 116 bin 550 TL

Honda Civic Sedan 129 bin 500 TL

TİCARİ ARAÇLAR

Fiat Fiorino 78 bin 400 TL

Fiat Doblo 88 bin 600 TL

Ford Transit 132 bin 800 TL