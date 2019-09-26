Son dakika: Üç kamu bankasından araç kredisi paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.
1 Ekim’de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar sürecek. Kampanya sıfır kilometre otomobiller için geçerli olacak.
3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.
Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Açıklamada, “Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.” denildi.
Anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi.
Hali hazırda taşıt kredisi faizleri yüzde 1.13 ile yüzde 2.72 arasında değişiyor. Taşıt kredisinin en düşük olduğu kamu bankasındaki faiz oranı yüzde 1.13. Bu bankadan 36 ay vade ile 75 bin TL kredi çekildiğinde ayda 2.647 TL taksit ödeniyor ve 75 bin TL için toplamda 95 bin 677 TL geri ödeme yapılıyor. Şimdi ise faizler yüzde 0.49-yüzde 0.69 bandına çekildi.
Fiat Egea 73 bin 900 TL
Hyundai i10 74 bin 720 TL
Hyundai i20 85 bin 400 TL
Renault Clio 92 bin 900 TL
Renault Megane 116 bin 550 TL
Honda Civic Sedan 129 bin 500 TL
Fiat Fiorino 78 bin 400 TL
Fiat Doblo 88 bin 600 TL
Ford Transit 132 bin 800 TL