Sosyal Güvenlik Numarası nedir? Nasıl öğrenilir? Ne için kullanılır? Bu ve bunun gibi birçok soruyu merak ederek internette arama yapanlar net bir bilgiye ulaşamamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan 4A (SSK) 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) çalışanları için oldukça önemli olan Sosyal Güvenlik Numarası, oldukça önemli bir unsurdur. Peki ya Sosyal Güvenlik numarası ne ise yarıyor? İşte sigortalı çalışan vatandaşların merak ettiği bu konu hakkında hazırladığımız detaylı ve güncel haberin ayrıntıları…

SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI NEDİR? NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikle Sosyal Güvenlik numarasının aslında sicil numarası olduğunu bildirelim. Peki ya bu sicil numarası nedir, ne işe yaramaktadır?

İster 4A (SSK) 4B (Bağ-Kur) ya da 4C (Emekli Sandığı) olsun Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigorta hizmeti alan tüm vatandaşların, sigorta durumlarını öğrenmelerini, primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını, emeklilik ile bilgileri edinebilmeleri sağlayan numaradır.

Sosyal Güvenlik Numarası sorgulaması yani tescil kaydı tespiti ise kurum üzerinden hizmet alan kişilerin sigorta numarasını öğrenmek için gerçekleştirdiği işlemdir. Bu numaranın bilinmesi oldukça önemlidir. Sigortalılık halleri ile ilgili tüm işlemlerde sorulan ve gerekli olan bu numara online işlemler için de şarttır.

Peki, Sosyal Güvenlik numarası nasıl öğrenilir? Birçok işlemin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayan e-devlet Sosyal Güvenlik Numarası için de imdada yetişiyor. Bunun için;

– Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki ile e-devlet'in Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girin.

– Daha sonra karşınıza çıkan seçenekler arasında primlerini hangi sigorta biriminden ödeniyorsa (4A,4B ya da 4C) onu bulmanız gerekiyor.

– 4A için 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti https://www.turkiye.gov.tr/

– 4B için 4B Tescil Kaydı https://www.turkiye.gov.tr/4b-tescil-kaydi

– 4C için 4C Tescil Kaydı https://www.turkiye.gov.tr/4c-tescil-kaydi linklerinden kontrol edilebilir.

– Ancak sorgulama için öncelikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

– Kimlik doğrulaması için ise e-devlet şifresi ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız vardır.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.