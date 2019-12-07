Sudan’dan Türkiye’ye sarımsak geliyor

İki ülke arasında imzalanan Ticaret anlaşması ile Sudan’dan 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, 30 bin ton buğday, 15 bin ton kavun-karpuz, 14 bin ton marul ve lahana, 8 bin ton et, 2 bin ton tereyağı, bin ton sarımsak, 2 milyon adet yumurta, 500 ton bal, 5’er bin ton patates, domates, buğday, arpa, yulaf, mısır, 2 bin ton da üzüm ithal edilecek.

Anlaşma önceki gun TBMM Dışişleri Komisyonunda ele alınırken, CHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, ”Bu ürünlerin tamamı Türkiye’de üretiliyor. Taşköprü’de sarımsak var, Taşköprü için üzülüyorum. Bu anlaşma iç piyasa ve üreticilerimizin aleyhinedir, Türkiye giderek ithalata bağımlı hale geliyor” dedi.

KAPASİTE GENİŞLEMESİ

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de ”Ne makarnası ne yumurtası ? Biz yumurta satmaya uğraşırken yumurta ithal edeceğiz, domates satmaya uğraşırken Sudan'dan domates alacağız. Hangi akla ve mantığa sığar?” diye sordu.

Dışişleri Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise eleştirileri yanıtladı ve ”Bizim Sudan'dan ithal ettiğimiz et, büyükbaş, küçükbaş hayvanlar aslında Sudan'la tarım ve hayvancılık alanında girdiğimiz iş birliğinin bir sonucu. Daha çok Sudan'ın tarım ve hayvancılık alanındaki kapasitesini geliştirmeye yönelik. Sudan'ın çok satabileceği ürün çeşitliliği yok. Kapasite gelişimi anlamında da bu iş birliğinin kazanımlarını görüyoruz” açıklaması yaptı.