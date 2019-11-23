Talih kuşunda kasa kazandı

Milli Piyango'nun son 11 çekilişlerinin 10'undan, şaşırtan bir sonuç çıktı. Büyük ikramiye 10 kez satılmayan biletlere çıktı. Bu biletlere isabet eden ikramiye tutarı toplam 19 milyon 750 bin lira oldu. Milli Piyango'da para bir sonraki çekilişe devredilmediği için idareye kaldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konuyla ilgili sorulacak çok soru var. İdareye kalan 10 çekilişteki meblağ, Varlık Fonu'na mı devredildi? Yoksa hazineye mi aktarıldı? Satılmayan bilete isabet eden ikramiye paraları ne oldu? Çekilişlerde, 19 Kasım öncesine kadar büyük ikramiye hep satılmayan biletlere çıktı. O ikramiye tutarları nereye gidiyor bunun açıklanması gerekiyor. Milli Piyango çekilişlerinde şeffaflık yok. Bu konuyu TBMM'de dile getirdim, bir süre sonra Milli Piyango Genel Müdürü görevden alındı. Milli Piyango İdaresinde yine bir şeyler oluyor.”

Tarhan sözlerine şöyle devam etti. “Son çekilişlerde büyük ikramiye sürekli satılmayan biletlere isabet etti. Böylece satılmayan biletlerden tam 19 milyon 750 bin TL ikramiye birikti. Bu biletlere isabet eden paranın akıbetini bizler bilmiyoruz. Milli Piyango şu anda Varlık Fonu'nuna devredilmiş durumda. Bahsedilen tutar nereye aktarıldı. Sayısal Loto'da olduğu gibi Milli Piyango'da da çıkmayan ikramiye bir sonraki çekilişe devredilmiyor. Yani her hafta katlanarak artan bir ikramiye yok. O nedenle ikramiye tutarları nereye gidiyor birilerinin bunu bize açıklanması gerekiyor.”