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TCMB’nin ihtiyat akçeleri için AKP’den TBMM’ye yasa teklifi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından AKP'nin ihtiyat akçeleriyle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre Hazine Bakanlığı ihtiyat akçelerinin tamamına el koyabiliyor.

22:30 -
Haberler Ekonomi
TCMB’nin ihtiyat akçeleri için AKP’den TBMM’ye yasa teklifi!

TBMM Başkanlığına sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin içinde tartışmalara neden olan TCMB’nin ihtiyat akçelerinin Hazine Bakanlığı’na devriyle ilgili bir madde bulunduğu ortaya çıktı.

CHP’li Mehmet Akif Hamzaçebi’nin paylaştığı AKP teklifine göre ihtiyat akçelerinin tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye devredilecek.

BUNUN ADI ZORBALIKTIR”

Teklife karşı çıkan Hamzaçebi konuyla ilgili, “TCMB Başkanı iki gün önce görevden alınınca İhtiyat Akçeleri Kanun Teklifi Meclise gelecek demiştim. Maalesef yanılmadım. Teklif bugün Meclise geldi. MB ihtiyat akçelerine genel kurul kararı olmadan Hazinece el konuluyor. Bunun adı zorbalıktır.” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: android-time 22:38 08.07.2019
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