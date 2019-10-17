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Ticaret Bakanlığı’ndan Volkswagen açıklaması

Volkswagen tarafından Manisa'ya yapılması planlanan fabrika yatırımının ertelenmesi hakkında, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

12:35 -
Haberler Ekonomi
Ticaret Bakanlığı’ndan Volkswagen açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği 'Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı.

Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay (Ortada) – Fotoğraf: İHA

“ŞU ANDA YATIRIM DURMUŞ DEĞİL”

Turagay, “Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuzluk görmüyorum” dedi.

İHA

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Ekonomi Sırbistan Türkiye Volkswagen
Son güncelleme: 12:47 17.10.2019
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