TÜSİAD’dan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şu ifadelere yer verildi:

DEMOKRASİMİZİ KORUMALI VE İLERLETMELİYİZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi anma, demokratik kazanımlarımızın değerini vurgulama günüdür. Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir.