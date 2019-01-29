Tutmayan hedefe 5 yıldızlı toplantı

Merkez Bankası tutturamadığı enflasyon hedeflerini açıklamak için yine 5 yıldızlı lüks otele para harcayacak. Banka, eleştirilere rağmen 2019'un ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 5 yıldızlı Ankara Sheraton otelde yapacak. Geçen yıl temmuz ayında aynı otele 125 bin lira veren Merkez Bankası (MB), 5 yıldız merakı nedeniyle bugüne kadar otellere 1 milyon 44 bin lira ödeme yaptı. Banka 2016'nın Ocak ayına kadar Ankara'daki tüm toplantılarını Ulus'taki kendi binasında düzenledi. İstanbul'daki toplantılar için ise kendi yeri olmadığı için oteller kullanıldı. Bu gelenek 2016'nın Nisan ayında Murat Çetinkaya'nın MB Başkanı olmasından sonra değişti. Artık tüm toplantılar 5 yıldızlı otellerde yapılıyor, binlerce lira harcanıyor.

Merkez Bankası, 2019'un ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını çarşamba günü (yarın) Sheraton Ankara otelinde yapacak. Yaşanan ekonomik krize rağmen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın kendi devasa toplantı salonları boş dururken, niçin 5 yıldızlı otellere ve organizasyon şirketlerine masraf yaptığına ise anlam verilemiyor. Çetinkaya, daha önce 5 yıldızlı otelleri, ‘'Verimlilik artışı nedeniyle'' tercih ettiklerini açıklamıştı.

BAŞKAN OLDU, DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası, Ankara ve İstanbul'da olmak üzere yılda 4 kez enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Bu toplantılardan ikisi Ankara'da ikisi de İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Banka, 2016 yılının Ocak ayına kadar geleneksel olarak Ankara'daki tüm toplantılarını Ulus'taki kendi binasında düzenliyordu. İstanbul'daki toplantılar için oteller kullanılıyordu. Bu gelenek 2016'nın Nisan ayında Başkanlık koltuğuna Murat Çetinkaya'nın oturmasıyla değişti. Çetinkaya, göreve geldiği yılın temmuz ayında Başkan olarak yöneteceği ilk Ankara toplantısını idare merkezi binası yerine, JW Marriott otelinde gerçekleştirdi. Çetinkaya, o günden bu yana bu toplantılar için kendi binasını hiç kullanmadı.

Lüks otellerde 8 toplantı yaptı

Merkez Bankası, basın toplantıları için bile ihale açıp organizasyon şirketlerinden profesyonel hizmet alıyor. Sadece otele para ödenerek yapılabilecek toplantılar için de aracı şirketlere para ödeniyor. SÖZCÜ'nün elde ettiği resmi verilere göre 2017 yılında Sheraton, Hilton İstanbul, Hilton Ankara ve Conrad otellerinde yapılan 4 toplantı için Sege Turizm ve Ultra Turizm şirketlerine toplam 387 bin 250 lira para ödendi. 2018'de Sheraton, Hilton İstanbul, Sheraton ve Shangri-La Bosphorus otellerinde yapılan 4 ayrı toplantı için de Sege, Momentum ve Seranas şirketlerine toplam 656 bin 750 lira ödeme yapıldı. Böylece 2 yıldaki 8 toplantıya yapılan toplam ödeme 1 milyon 44 bin liraya ulaştı.