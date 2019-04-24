Ülke tarımına ihanet projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yarın kamuoyuna duyurulacağı açıklanan ancak gelen tepkiler üzerine ertelenen “Tarımda Milli Birlik Projesi”ne eleştiriler sürüyor. Son yıllarda yanlış politikalarla üretim azalırken ithalata bağımlı politikaların benimsenmesi nedeniyle çıkış yolları aranan tarıma “milli birlik” formülü de çare olmayacak gibi görünüyor.

KAZANÇLAR HOLDİNGE

Projeyi değerlendiren Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, “Her ne kadar açıklanması ileri bir tarihe ertelense de AKP'nin tarıma bakışını gösteren bu proje ile devletin tarım politikası holdinglere devrediliyor. Bu, ülke tarımına ihanet projesidir” dedi.

“Projeyle ülkemizin tarımı holdinglere peşkeş çekilerek, devletin tarımsal üretim politikaları üzerindeki etkisi yok edilmek isteniyor. Oluşturulan piramit yapı ile kazançlar holding yapısı altındaki şirketlere aktarılacak” vurgusu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, şu görüşleri dile getirdi:

YANDAŞA İŞ

“Oluşturulan milli birlik kooperatifinin yeni yapısında bakanlık çalışanları aslında Semerat Holding'in ücretsiz çalışanları olacak. Bakanlık personel alımı yapmayarak, kooperatif üzerinden yandaş personel istihdam edecek. Tarım sektöründe yer alan odalar, birlikler, kooperatifler, özel şirketler bu yalın yapı sayesinde sektörden çıkmış olacak. Üreticinin tarlasında söz sahibi olamayacak ve tamamen Semerat Holding'in isteklerini yerine getiren işçisi olacak. Üreticiye ne verirlerse eli mahkum kabul etmek zorunda kalacak. Kabul etse de etmese de açıklanan programda ithalat devam edecek.”

Kontrol bir süre sonra yabancı şirketlere geçecek

Kurulacak Semerat Holding'in içinde yer alan özel firmaların yapısının yerli ve yabancı firmalardan oluşturulacağını vurgulayan Orhan Sarıbal, “Yerli firmalar ortaklıktan ayrılırsa yerine yabancı firma geçtikçe ülke tarımının kontrolünü tamamen yabancı şirketler yönetecek” dedi. Bu yeni yapının inşaat sektöründeki beşli kardeşler yapısının tarımda oluşturulma çabası olduğunu vurgulayan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşaat sektöründe nasıl yandaş şirketlere iş, destek, vergi affı gibi imkanlar tanındıysa Semerat Holding yapısındaki iştiraklere de imkanlar tanınacak. Buradan AKP'li Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ülkenizi seviyorsanız bu projeyi size sunanları elinizin tersiyle geri çevirmelisiniz. Bu sizin bu ülke topraklarına, bu ülkenin üreten çiftçisine ve halkına karşı yapmanız gereken en önemli görevdir. Tarımda tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Demiri soğutacaksanız buradan başlayın.”