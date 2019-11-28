Üniversite hastaneleri borç batağında

Özel şirketlere yaptırılan şehir hastaneleri sonrasında devlet hastaneleri bir bir kapatılırken şimdi de üniversite hastaneleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü ve CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) fiyatlarının güncellenmemesi nedeniyle üniversite hastanelerinin adeta borç batağına sürüklendiğini, sağlıkla ilgili cihazları alamaz hale düşürüldüklerini söyledi. Demirtaş, “SUT'un özellikle güncellenmeyerek üniversite hastanelerinin kapatılmaya çalışıldığı şüphesi duyuyoruz” uyarısında bulunurken, konunun Meclis tarafından araştırılması için önerge verdi.

SAĞLIK PARALI OLUYOR

Demirtaş, son yıllarda şehir hastaneleri gibi devasa özel sektör yatırımlarının yapılması nedeniyle sağlıkta ciddi sıkıntıların yaşandığını, sağlığın hızla paralı hale dönüşmeye başladığını, kamu ve üniversite hastaneleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini söyledi. 11 yıldır güncellenmeyen SUT nedeniyle sağlık hizmetlerinde kullanılması zorunlu olan tıbbi cihaz, sarf malzemeleri ve ilaçların tedarik edilmesinde özellikle üniversite hastanelerinde halk sağlığını olumsuz olarak etkileyen büyük sorunlar yaşandığını belirten Demirtaş, şu tespit ve uyarılarda bulundu:

HİZMET DURMAK ÜZERE

“Zorunlu durumlar dışında kalp pili ve bazı stentlerin takılamadığı, nöro radyolojik işlemlerin yapılamadığı, kemoterapi, anestezi ilaçlarının alınamadığı, ameliyatların ertelendiği, bazı tahlil ve tetkiklerin yapılamadığı ve hatta bazı hastanelerde basit sarf malzemelerinin bile tedarik edilmesinde ciddi problem yaşandığı görülüyor. 2008'den bu yana SUT'ta kısmen güncelleme yapılsa da önemli artış sağlanmadı. Oysa 11 yılda dolar 4.5, Euro 3.5 kat arttı. Bugünkü SUT fiyatlarıyla malzeme alınması mümkün değil. Üniversite hastanelerinde hizmet durma noktasına geldi.”

Böyle devam ederse kapıya kilit vururlar

CHP'li Ünal Demirtaş, soruna acilen çözüm bulunmaması halinde halkın sağlık hizmetlerine erişimi konusunda kritik rol oynayan ve üst düzey sağlık hizmeti verilen üniversite hastanelerinin kapısına kilit vurmak zorunda kalacağını ifade etti. Üniversite hastanelerinde sağlık hizmetinin en önemli unsurları olan araştırma ve eğitim de yapıldığına dikkat çeken Demirtaş, “Ne yazık ki, üniversite hastaneleri içinde SUT nedeniyle borç batağına saplanmayan yok. Tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve ilaç satan şirketler piyasa fiyatının altında satış yapamadıkları gibi hastanelerden alacaklarını tahsil etmekte zorlandıkları için yüksek fiyatlarla satış yapmak istiyor. Bu da sistemin tıkanmasına yol açıyor” dedi.