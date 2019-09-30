Varlık fonu müteahhit mi olacak?

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) , İstanbul Finans Merkezi projesinin 465 bin metrekarelik kısmını 1.67 milyar TL karşılığında devralması tepkiyle karşılandı. Varlık Fonu'nun istihdam yaratacak projelere odaklanması gerektiği belirtiliyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Bu projeden 3 yüklenici firma çekildi ve işlerini Varlık Fonu'na devretti. Varlık Fonu müteahhitlik hizmetleri için mi kuruldu? Türkiye dev bir şantiye alanına çevrildi. Genç işsizliğin yüzde 25 olduğu ülkemizde, gençlere sunulan tek istihdam alanı inşaat işçisi olmaktır'' dedi.

Tarhan yaptığı açıklamada görevi, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak olan TVF'nin inşaat projelerine ortak edilmesine tepki gösterdi.

KATKI SAĞLAMAZ

Tarhan şunları söyledi: “Vatandaşın parasını betona gömmek, ekonomik kriz içerisinde olan ülkemize hiçbir katkı sağlamayacaktır. Varlık Fonu, müteahhitlik işleri için mi kurulmuştur? Projenin yüklenici firmalarından olan 3 şirket, Ağaoğlu, İntaş ve YDA çekilmek istiyor. Finans merkezi inşaatını Varlık Fonu eliyle devlet üstleniyor. Proje önce 2018'e sonra 2020'ye daha sonra 2022'ye ertelendi. Devlet destekli şirketler bile bu projenin altından kalkamıyor. TVF eliyle inşaat işine girilmesi iş bilmezlikten öte ihanettir.”

Geleceği betona gömdüler

İktidarın 17 yılın sonunda, Türkiye'yi dev bir şantiye alanına çevirdiğini dile getiren CHP'li Tahsin Tarhan, “Genç işsizliğin yüzde 25 olduğu ülkemizde, iktidarın gençlere sunduğu tek istihdam alanı inşaat işçisi olmaktır. 1.67 milyar lira ile deprem araştırma ve tedbirleri, teknoloji yatırımları, istihdam sahaları, sanayi teşvikleri, öğrenci yurtları yapılabilecekken, bu parayı inşaat sıvasına yatırmayı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.