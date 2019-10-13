Vatandaşı yeni zam yağmuru bekliyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, sayıları 4 milyonu aşan Suriyelilerden kaynaklanan ekonomik yükün giderek arttığını belirterek, yeni yılda vatandaşların zam yağmuruna tutulacağını söyledi.

Toprak, “Elektrik, doğalgaz, köprü, otoyol, posta, tren, öğrenci yurdu, şeker, çay, alkollü içki, akaryakıt ve temel gıdalara gelen fahiş zamların sebebi Suriye politikasıdır” dedi. Yeni yılda yeni bir zam yağmurunun başlayacağını belirten Toprak, şunları söyledi:

“Vergi, harç, trafik cezaları, motorlu taşıt ve emlak vergilerine de, 2020 yılı başında yüzde 25'e varan oranlarda zam geliyor. Piyasadaki en ucuz satış fiyatlı bir aracın yıllık motorlu taşıt vergisi ilk kez bin lirayı aşacak. Suriyelilere bugüne kadar 40 milyar dolar harcadık ve harcamaya da devam ediyoruz. Bütçe zorda, bu zamlar da halkın sırtına bindi.”

GEÇ KALINDI

“Beşer Esat ile mavi yolculuk yapılan günlerden, Suriye açmazı ile birlikte zam yağmuruna tutulduğumuz günlere geldik” diyen Toprak, gayri resmi olanlarla birlikte 7 milyonu aşan işsizlerin yanı sıra mali faturanın da halkın omuzlarına yüklendiğini vurguladı. Sayıları 4 milyonu aşan Suriyelilerden kaynaklanan ekonomik yükün giderek arttığını ifade eden Toprak, “İktidar da ‘Suriyelileri ilanihaye misafir edemeyiz' diyerek bu yükü artık kabul ediyor. Ancak geç kalındı” dedi.

Güvenli bölgenin inşaat maliyeti 29 milyar dolar

Kuzey Suriye'de oluşturulması öngörülen güvenli bölge ile Türkiye'deki Suriyelilerin iskânının hedeflendiğini belirten Erdoğan Toprak, “Ama bölgede inşa edilecek bir milyon kişilik yerleşimin sadece inşaat maliyeti 29 milyar doları buluyor. Suriyelilere 40 milyar dolar harcama yapan iktidarın, 29 milyar dolarlık bir kaynağı kendi olanaklarıyla yaratması, ekonominin içinde bulunduğu ortamda mümkün görünmüyor” dedi. Bir başka egemen ülke toprakları üzerinde, o ülkenin onayını almadan köyler, kasabalar ve toplu konut alanları inşa etmenin uluslararası hukuk açısından da sorunlu olduğunu vurgulayan Toprak, “Üstelik Türkiye'de yapılan projeksiyonlar, Suriyeli mültecilerin önemli bölümünün ‘Çatışmalar bitse de dönmem' diyerek, Türkiye'de kalıcı olduğunu göstermektedir” diye konuştu.